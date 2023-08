Addio a Vanalesta campione sul ring

Scomparso a 86 anni Carlo Vanalesta un grande pugile degli anni ’60, vice campione italiano dilettanti prima serie. Passò professionista nel 1969 con il manager Ballati facendo molti combattimenti. Era un pugile campione dentro il ring e fuori il ring, una persona umile,educata. Le condoglianze provengono da tutte le palestre della Versilia e dall’amico Luciano Bianco. I funerali oggi alle 15 in Sant’Ermete. In foto in centro il maestro Fabio Fontana, alla sinistra Carlo Vanalesta in allenamento con Mario D’Agata campione mondiale dei pesi gallo, grande amico di famiglia.