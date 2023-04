Addio a Silvestri Noto marmista

Marmista di lunga data e apprezzato attore di teatro dialettale con i colori della borgata Albetreta. Il classico personaggio appartenente a una famiglia storica, in questo caso di Strettoia, di quelle che conoscono ogni centimetro quadrato del borgo e delle sue colline. Per questo la notizia della scomparsa di Piero Silvestri, detto Pierino (nella foto), ha lasciato un gran vuoto tra gli strettoiesi. È stato un infarto, sabato mattina, a spegnere il suo sorriso all’età di 78 anni mentre era in casa con la compagna Maria Grazia. Dopo aver vissuto a lungo in località Albetreta, da tempo si era spostato in via Metati rossi alti. Appassionato tifoso milanista, si era fatto apprezzare in modo particolare per l’attività di marmista alla cooperativa “Ceragiola“ di Corvaia e per aver recitato con la borgata Albetreta alla storica manifestazione di teatro dialettale “Bacco d’oro“. "Pierino – lo ricorda Guido Bascherini – era il capostipite di una grande famiglia strettoiese. Chiunque conosce i suoi quattro fratelli Beppe, Antò, Sergio e l’Aurora, fino ai tre figli, Loriano, Massimo e Catia, tutti strettoiesi doc. Una famiglia radicata sulle colline strettoiesi, sempre presente nella vita associativa del paese e sempre in prima fila nelle manifestazioni e tradizioni popolari, in primis la ’Festa del vino’. Un uomo semplice, affabile, alla mano, amichevole, bonario e un gran lavoratore". I funerali di Silvestri, che purtroppo non ha fatto in tempo a godersi la vittoria del “suo“ Milan a Napoli, si terranno oggi alle 15 alla chiesa di Strettoia.

d.m.