Addio a Silvano Beggi Scomparso a 90 anni lo storico falegname

E’ scomparso a 90 anni Silvano Beggi, storico falegname di Forte dei Marmi (nella foto con il nipote Massimo Ratti del Caffè Roma). Ieri pomeriggio nella chiesa di Sant’Ermete si sono svolti i funerali per salutare uno degli ultimi artigiani che sono rimasti a trstimoniare l’identità del paese. Fortemarmino doc, Beggi abitava in via della Barbiera e ha speso una vita intera nel suo laboratorio in via delle Ciocche dividendosi tra famiglia e lavoro. Un mestiere che è stato passione, tanto che fino a tre anni fa si è dedicato al mestiere senza sentire la fatica degli anni e mantenendo una vivacità davvero invidiabile. Infatti i problemi di salute sono stati davvero recenti e repentini, il quadro clinico è precipitato nell’ultimo ricovero all’ospedale Versilia.

Silvano Beggi lascia la moglie Donatella Gabrielli, le figlie Simona e Beatrice e i nipoti Jacopo, Francesco e Nicola.