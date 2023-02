Addio a Scaparro, gigante del teatro Sua la regia della Bohème da record

di Beppe Nelli Ei fu. Se n’è andato l’ultimo gigante del teatro italiano. A Roma, dove era nato, è morto il regista Maurizio Scaparro. Aveva compiuto 90 anni lo scorso 2 settembre. Nella lirica, e al Festival Puccini, ha lasciato due rappresentazioni storiche per le quali curò la messa in scena: l’incomparabile "Bohème" del 2003 con le scene del compianto Jean-Michel Folon; e la "Turandot" del 2008 che inaugurò il Gran teatro all’aperto, anche questa un’edizione kolossal griffata dalle scene di Ezio Frigerio (un altro maestro che non è più con noi), e dai costumi di Franca Squarciapino, moglie di Frigerio e Premio Oscar nel 1981 per i costumi del "Cyrano" con Gerard Depardieu. La perdita di Scaparro apre un vuoto nella cultura italiana che, senza retorica, al momento sembra impossibile da colmare. Nato nel 1932 nella capitale, Scaparro era figlio del Novecento e aveva costruito la sua personalità con lo studio e la gavetta come un altro campione della regia italiana, Ettore Scola, che proprio a Torre del Lago aveva firmato l’ultimo suo capolavoro, una "Bohème" ambientata in una Parigi ottocentesca più vera della stessa Parigi. Tante cose, in Scaparro, lasciavano l’interlocutore a bocca aperta. Era un genio del teatro, ma...