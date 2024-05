Addio a Rori amata moglie di Cancogni

A gennaio aveva brindato per festeggiare i 100 anni di vita. Si è spenta all’ospedale dopo un breve ricovero Maria Vittoria Vittori, detta Rori, moglie dello scrittore Manlio Cancogni. Lei, originaria di Firenze, l’aveva conosciuto a una festa e subito è iniziato un legame d’amore e soldazio professionale: Rori è stata un sostegno oltre ad aver battuto per anni i libri del marito in quella passione convidisa per la cultura. Era vedova dal 2015 continuando a vivere nella villetta di Fiumetto intrisa di ricordi. Lascia la figlia Alessandra di 80 anni (l’altra figlia Paola morì giovanissima nel 1993) e i nipoti Lance e Jacopo. I funerali di Maria Vittoria Vittori sono fissati per questo pomeriggio alle 15 nella chiesa di Sant’Antonio a Tonfano.