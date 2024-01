Addio a Roberto Veronesi . L’esponente Pd muore sotto i ferri

Oggi sarebbe stato il suo compleanno. Ma Roberto Veronesi non è riuscito a tagliare il traguardo dei 78 anni. Se n’è andato durante un intervento chirurgico all’ospedale di Pisa, forse tradito dal cuore che aveva già avuto in passato dei problemi. Sarà però un dolce ricordo per molti il suo sguardo azzurro e il suo sorriso aperto, perché Veronesi non è stato soltanto un impiegato e poi direttore della Crl di Lucca. È stato un uomo versatile, ricco di interessi. Dalla musica che ha sempre suonato con il suo gruppo di amici, al Carnevale, per cui ha fatto parte anche dell’allora Comitato Carnevale, alla politica, per la quale ha frequentato fino a poco tempo fa le stanze di via Regia del Pd, interessandosi in particolare della cultura. Lascia la moglie Patrizia De Ambris, i figli Giacomo, ingegnere, e Paolo, medico del lavoro, e tre nipoti. Ieri la salma è stata esposta nei locali della Croce Verde, oggi alle 17 i funerali a San Paolino.

C.S.