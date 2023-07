Addio a Rita Vannucci La nonnina di Capezzano

La sua è stata una vita intera al servizio degli altri, piena di bontà e generosità oltre che di gran lavoro. Da tempo però era malata e il suo sorriso purtroppo si è spento mercoledì circondata dall’affetto dei suoi cari. Una brutta perdita per la comunità di Capezzano Monte, rimasta orfana della sua “nonnina“ Rita Vannucci, che aveva 99 anni e ne avrebbe compiuti 100 il prossimo febbraio. Residente in località Case Gallè, a soli 14 mesi aveva perso la madre (di 37 anni) ed era stata cresciuta dalla zia, che aveva già cinque figli. Rita, con il sostegno del compianto marito Remo Quadrelli, aveva fatto di tutto, come ricordano i suoi familiari e tutti coloro che la conoscevano. Dalle stagioni in albergo ai lavori negli uliveti, senza dimenticare il volontariato e il tanto bene che aveva fatto agli altri grazie al suo carattere speciale. Lascia la figlia Dunia, i nipoti Ombretta e Alessio e i pronipoti Ginevra e Andrea. I funerali, a cura de “La Piramide“, si terranno stamani alle 10 a Capezzano Monte.

d.m.