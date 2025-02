Addio a Rita, commerciante d’altri tempi

Fino a tre giorni fa stava benissimo e girava in macchina, come sempre. Poi un malore improvviso, che all’inizio non sembrava destare preoccupazione, e il decesso avvenuto ieri tra le lacrime dei familiari e dell’intera comunità di Strettoia. Ha destato profonda commozione l’improvvisa scomparsa di Rita Tartarelli (nella foto), storica commerciante conosciuta da tutti. Residente in via Risciolo, aveva 80 anni e un cuore grande. Dietro la sua riservatezza c’era una generosità smisurata come quando cuciva i vestiti per la contrada La Cervia o cucinava i tordelli per la Pro Strettoia, fino ai lavoretti in casa per chiunque ne avesse bisogno. Con la madre Laide Neri aveva gestito per 60 anni (fino al ’98) gli ex alimentari sull’Aurelia a Querceta, mentre il padre Vinicio Tartarelli era della stirpe del bar "Rineo" di Montiscendi. Rita, che nel 2015 perse il marito Franco Gianfranceschi, lascia i figli Sandro e Milco, le nuore Daniela e Benedetta, le nipoti Lisa e Celeste e i pronipoti Simone e Anna. I funerali, a cura de "La Piramide", domani alle 15 a Strettoia.

d.m.