Addio a Riccardo Lippi. Musicista e curatore

VIAREGGIOSi è spento domenica scorsa Riccardo Lippi, musicista e docente di flauto al Conservatorio di Cosenza, di Bolzano, La Spezia. Vivace e competente organizzatore culturale, è stato presidente e direttore artistico dell’Associazione Amici della Musica Viareggio - Versilia, dopo anni di presenza e componente della stessa, ed è proprio a lui che si devono le stagioni concertistiche che, per oltre un decennio, dagli anni Novanta, hanno animato il panorama musicale versiliese e viareggino, portando, sulla costa, artisti e musicisti di rilievo internazionale. E degli strumenti stessi dei musicisti, Riccardo Lippi, è stato anche curatore, come della preziosa donazione fatta al Comune di Viareggio di quelli del professor Giovanni Ciuffreda, cuore e parte integrante dell’omonimo museo permanente e allestito all’interno di Villa Paolina.

La sua doppia attività di musicista e di musical manager si è estrinsecata quando, nel 1976, ha fondato, insieme ad altri musicisti, il Gruppo di Musica Contemporanea “Bruno Maderna“, e, durante la sua carriera, in altrettanti complessi e collettivi musicali, in cui ha partecipato come flautista attento in particolar modo al repertorio contemporaneo, prediligendo le formazioni cameristiche, dal duo con arpa o pianoforte al trio e quartetto.

Oggi, alla Croce Verde, dove è esposta la salma, sarà possibile, per chi volesse, porgergli l’ultimo saluto.