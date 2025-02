Addio a Poldina Luisi storica fruttivendola

La comunità di Strettoia ha perso un’altra storica commerciante. A pochi giorni dalla scomparsa di Rita Tartarelli si è spenta infatti Poldina Luisi (nella foto), 93 anni. Abitava in via Riccio e per lungo tempo aveva gestito un negozio di frutta e verdura nella piazza del paese. Nonostante la perdita del marito Dante Sacchelli, scomparso nel 1987, aveva portato avanti l’attività senza trascurare la sua famiglia, e soprattutto crescendo i tre figli Anita, Marco ed Enzo. I funerali di Poldina si terranno oggi alle 14,30 nella chiesa di Strettoia, con un paese intero che si stringerà intorno ai familiari di una donna che ha fatto davvero epoca.

d.m.