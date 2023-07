Addio a Mimì Musetti di Viareggio: Scomparso a 81 Anni

La notizia delle scomparsa di Graziano Musetti, “Mimì” per gli intimi, si è diffusa ieri con sorpresa tra i tanti amici e conoscenti. Graziano era nato il 28 novembre del 1941 e aveva avuto una vita piena e avventurosa. Era infatti un velista provetto e il porto era la sua seconda casa. A lungo era stato occupato in un cantiere a vela viareggino, ma lo chiamavano spesso ovunque ci fosse bisogno della sua abilità. Aveva una famiglia allargata con tre figlie e un maschio: la primogenita Francesca, Elisabetta, Wanda e Victor. A cui si sono aggiunti nel tempo ben sei nipoti. Tra le sue passioni , la musica, suonava la batteria fin da giovane e ha continuato fino a tarda età con il suo gruppo di amici. E poi il cinema, essendo un bell’uomo, occhi azzurri e sorriso accattivante, era stato reclutato più volte come figurante, soprattutto quando si girava qualche film nella zona. Così lo troviamo in “Frenesia dell’estate”, i due “Sapore di mare” e nel mitico film incompiuto da un romanzo di Franca Taylor, “Noi i giovani dell’appartamento”. Era appassionato di cinema, ma i suoi interessi erano molto vari. Nel 1982 aveva avuto un incidente aereo con i piccoli aereoplani che partivano da Cinquale e su cinque persone era l’unico sopravvissuto, con lievi danni all’udito. Era una persona socievole e amabile. Domattina alle 10 la salma, che è stata esposata nei locali della Croce Verde, verrà portata al cimitero comunale per la tumulazione.

C.S.