Addio a Messinella. Cordoglio a Strettoia

Le sue origini hanno sempre affascinato gli strettoiesi. Concepita dall’amore sbocciato in un luogo di dolore. E poi la sua passione per i fiori e un talento innato per il cucito anche se rifiutava l’etichetta di "sarta". Appena due mesi fa aveva scoperto di essere malata ma purtroppo era già tardi per poter sperare. Messinella Grassi si è spenta a 77 anni e oggi tutta Strettoia le rivolgerà l’ultimo saluto ai funerali fissati alle 14,30 nella chiesa del paese. Un saluto speciale a quella che, a memoria d’uomo, viene ricordata come l’unica strettoiese di origini greche. Il padre Remo Grassi, marinaio, fu catturato in Grecia ed estradato in Germania per essere poi internato nei campi di lavoro a Mulheberg (Dresda). Qui conobbe Despina Kalpakoglou, ragazza greca poco più giovane di lui, e dopo due anni di prigionia la portò in Italia. Messinella, che nel 2013 aveva perso il marito Davide Carli, noto chitarrista, lascia le figlie Michela e Romana.

d.m.