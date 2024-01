Addio a Melloni. Servì bibite all’ingrosso alle attività della costa

Si dava da fare come pochi, sempre col sorriso e spinto da una grande passione per il suo lavoro. Lasciando ora un grande vuoto nel mondo dell’imprenditoria versiliese. Renzo Luciano Melloni (nella foto) si è spento ieri all’età di 90 anni – ne avrebbe compiuti 91 il giorno di San Valentino – al termine di una vita davvero intensa e piena di soddisfazioni. Residente in via Lombardia, ai Macelli, era il titolare di una ditta, con sede in via del Sale, che vendeva bibite all’ingrosso a tutti i ristoranti, alberghi e stabilimenti balneari della costa, più una grossa fetta di entroterra. A dargli una mano c’erano spesso anche la compianta moglie Paola Cauda e due delle sue tre figlie, Maria Stefania e Daniela (la terza si chiama Rossana), che lo definiscono "un papà affettuoso, buono e irreprensibile". I funerali di Melloni, a cura delle onoranze “Il Colosseo“, si terranno domani con partenza dall’obitorio del Versilia e la messa alle 15 ai Macelli.

d.m.