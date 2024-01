Addio a Mauro Pertici. La sua Polleria del Popolo fece grande il Piazzone

Un infarto improvviso ha strappato alla città un altro dei suoi personaggi. Se n’è andato all’età di 85 anni (li avrebbe compiuti il 14 febbraio) Mauro Pertici, uno dei principali attori della vivacità del Piazzone, quando le attività sotto Le Logge erano cuore pulsante di una Viareggio spensierata e benestante. Terzo di quattro fratelli (l’indimenticato Sergio dell’omonima rosticceria e gastronomia di piazza Cavour, Vilma e Alfonso) Mauro è stato, assieme al fratello Alfonso, titolare dell’indimenticata "Polleria del Popolo" al mercato, attività avviata dai genitori nell’immediato dopo guerra. Grazie al carattere affabile e alla grande passione per quel mestiere avviato da ragazzino, Pertici ha conquistato una clientela nutrita negli anni Ottanta e Novanta, quando quella rivendita di carne era punto di riferimento per chi voleva la miglior selezione e la garanzia del prodotto. Ma anche per chi, semplicemente, in quella polleria aveva trovato un ambiente familiare diove scambiare anche quattro chiacchiere. Era l’epoca della forte vivacità commerciale del Piazzone, dove tutta la famiglia Pertici ha speso la propria vita al Piazzone con l’indimenticato fratello Sergio che sull’altro lato delle logge portava avanti la gastronomia e rosticceria.

Persona estroversa e di grande compagnia, Mauro anche dopo essere andato in pensione si è mantenuto attivo: appassionato di tennis e del sigaro Toscano, girava sempre per Viareggio in bicicletta ed era molto facile incontrarlo in città. Anche per lui, vedere in tempi recenti il mercato spengersi piano piano con la chiusura delle attività storiche, era stato un dispiacere difficile da accettare. Mauro Pertici lascia la moglie Anna, le figlie Maria Chiara ed Elisabetta, i nipoti Andrea Michele e Francesco ed il genero Marco. La camera ardente è stata allestita alle sale del commiato del cimitero della Misericordia e questo pomeriggio alle 15 sono fissati i funerali nella Basilica di San Paolino.

Francesca Navari