Addio a Marcello Miozzo, ex balneare di Pietrasanta e amante dei francobolli

Aveva coltivato numerose passioni rendendo partecipi le tante persone di cui era circondato e che gli volevano un gran bene. Innanzitutto quella per il mare, avendo gestito per diverso tempo il bagno “Piemonte“ nella sua Fiumetto. Ecco perché la scomparsa di Marcello Miozzo (nella foto) ha lasciato un grande vuoto nella frazione marinella. Malato da tempo, aveva 86 anni ed era ricoverato all’hospice “San Camillo“ di Vittoria Apuana, dove sabato scorso il suo cuore purtroppo ha smesso di battere. Che fosse un personaggio molto amato lo dimostra la folla che ieri pomeriggio ha gremito la chiesa del Sacro Cuore, a Fiumetto (i funerali sono stati curati dalla Croce Verde di Pietrasanta), portando un po’ di conforto ai figli Manlio e Monica, alla sorella Carla e alle due adorate nipotine. Miozzo, che tra l’altro era uno dei nipoti del famoso e compianto artista Franco Miozzo, è stato ricordato anche per l’amore per i francobolli e l’hobby della caccia.

d.m.