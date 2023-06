Addio a Marcella Baldini Indimenticata maestra e tenace figura politica

Addio a Marcella Baldini, storica insegnante e politica tenace. Ha allevato generazioni di ragazzi come maestra a Torre del Lago, la frazione che ha sempre difeso anche nella sua militanza politica nelle file di Forza Italia. "Si e’ sempre distinta per impegno civico e politico serio e concreto – la ricorda Massimiliano Baldini, consigliere regionale della Lega – e vengo a conoscenza con dolore della sua scomparsa. Una cara amica da sempre, con la quale ho svolto un lungo percorso politico comune che ci ha visto tante volte impegnati insieme sui temi più attuali della nostra città. Marcella Baldini era persona legatissima a Torre del Lago Puccini e da consigliere comunale, come in seno a Forza Italia, ha sempre lavorato affinchè la sua comunità fosse sempre tenuta in considerazione, producendo atti ed iniziative intelligenti ed acute. Un impegno particolare – ricorda ancora – lo esercitò nel sostegno quotidiano alla Fondazione Festival Pucciniano e sui temi della cultura, riversando in quel contesto energie ed idee. Perdiamo sicuramente una persona che aveva un alto e serio spirito civico e politico. Ai parenti ed ai tanti amici di Marcella le mie personali condoglianze, anche a nome della Lega di Viareggio".