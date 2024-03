Addio a Laura Del Gratta. Scomparsa a 58 anni attrice della Canzonetta

Difficile dimenticare il suo sorriso e la grande vitalità. A soli 58 anni se n’è andata Laura Del Gratta, dipendente del supermercato Unicoop di Torre del Lago, sconfitta da un terribile male contro il quale ha combattuto con energia. In tantissimi hanno partecipato ai funerali, in occasione dei quali i familiari hanno ufficializzato la volontà di Laura di sostenere la Casa delle Donne di Viareggio con offerte raccolte sul momento e tramite il link https://www.paypal.com/pools/c/92mq8lUCq3. Donna socievole e di grande entusiasmo, si era esibita nella Festa della Canzonetta a Torre del Lago facendo parte della compagnia diretta da Fausto Giacobazzi per poi confluire nel gruppo del Carneval Puccini. Anche quest’anno avrebbe voluto partecipare e fino all’ultimo ha sperato di poter almeno assistere allo spettacolo. Ma a tradirla è stato quel male terribile scoperto un anno fa che l’ha costratta a sostenere una ricaduta e l’ha strappata all’affetto dei suoi familiari e di un comunità intera.