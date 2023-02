Addio a Giuseppe Barsi L’ultimo maestro del ferro battuto

Si è spento uno dei più rinomati artigiani camaioresi. Giuseppe Barsi (nella foto), della storica ferriera, se n’è andato a 86 anni. "Era una persona che aiutava tutti, un uomo meraviglioso – lo ricorda il nipote Massimo che gestisce l’impresa di famiglia – ma soprattutto una persona eccezionale nel suo lavoro, un vero maestro del ferro battuto". Un’arte che gli scorreva nel sangue: la famiglia Barsi rilevò la ferriera, attiva già dai primi dell’Ottocento, comprando la struttura all’asta al tribunale di Lucca nel 1910. "Mio zio è nato lì", racconta il nipote. E lì ha vissuto: nonostante fosse in pensione da tempo, almeno fino alla pandemia ha continuato a passare le sue giornate alla ferriera. "È una tradizione di famiglia, e lui era grandioso: ha realizzato anche molti attrezzi fuori misura, come una vanga gigantesca, che sono stati piazzati lungo la strada che va a Candalla". Ma la sua vita non era fatta di solo lavoro: era anche attivo nel volontariato. Lascia la moglie Velia Da Prato, la figlia Manuela e i nipoti Laura e Alessandro Rosi. I funerali oggi pomeriggio alla chiesa di Frati a cura dell’impresa funebre della Badia.