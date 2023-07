Addio a Giuliana Giuntini Aprì la scuola Salesiana

Grazie a lei tanti pietrasantini vissero la loro prima esperienza all’estero quando l’Erasmus ancora non esisteva. Un’eredità importante quella lasciata da Giuliana Giuntini, scomparsa a 90 anni, l’ultima tutor co-fondatrice negli anni ’70, insieme a don Perin e alla compianta Elena Mancini, dell’ex scuola Salesiana inglese a Louis, nel Sussex. Una scuola pioneristica, dato che recarsi in terra britannica per apprendere la lingua era appannaggio delle classi elevate. Tramite la scuola Salesiana, invece, anche i figli dei nuclei meno abbienti venivano collocati nelle famiglie di Louis per vivere questa esperienza. Per molti fu la prima volta in aereo, sebbene c’è chi preferiva farsi 26 ore di treno e una traversata in nave. Giuliana lascia il figlio Stefano Menocci, noto commercialista (il marito Egidio fu tra i fondatori della Cassa rurale e artigiana), con i familiari che ringraziano il personale infermieristico – in primis Antonella – per la professionalità e l’amorevolezza nelle cure. Funerali oggi alle 9 in Duomo.