Addio a Giando Rontani, Figlio del Re dell'Apice a Bozzano, Massarosa

Massarosa piange uno degli imprenditori che hanno scritto la storia del territorio. Si è spento a 95 anni Giandomenico Rontani, conosciuto da tutti come ‘Giando’, il terzo (e ultimo) dei figli dell’industriale Carlo Rontani. Il nome della famiglia è legato a doppio filo alla frazione di Bozzano, dove i Rontani, nel tempo, hanno costruito il campo sportivo (intitolato proprio al capostipite) e l’asilo del paese. Epicentro dell’attività imprenditoriale dei Rontani era l’Apice, dove ‘Giando’ aveva iniziato a lavorare fin da ragazzino, proseguendo ininterrottamente fino alla chiusura, nel 1983. L’Apice è stata per decenni il fiore all’occhiello di Massarosa. Soprattutto nel Dopoguerra, quando si è affermata tra i principali marchi italiani nel mondo delle calzature. Dopo la chiusura, nonostante avesse ormai 65 anni, ‘Giando’ Rontani non ha perso il suo spirito d’iniziativa e ha fondato una nuova società. Una vita improntata al lavoro, la sua. Ma con i giusti limiti: ogni fine settimana, Rontani appendeva la giacca e si tuffava nella sua grande passione per il mare. Ai ritmi serrati della settimana, accompagnava il dolce sciabordio delle onde che solcava con la sua barca a vela, accompagnati dai nipoti a cui ha trasmesso il suo amore per il blu infinito. Lascia due figlie – Annapaola e Annamaria –, il figlio Carlo e tre nipoti: Marco e Andrea (fratelli) e la cugina Camilla. I funerali, a cui è invitata tutta la cittadinanza di Bozzano, sono in programma domani alle 16,30 alla chiesa della frazione. Le esequie sono a cura di onoranze funebri Il Colosseo

RedViar