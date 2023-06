Addio a Giancà Foffa Anima della contrada

La Vaiana piange la scomparsa di Giancarlo Foffa. Se n’è andato a 82 anni uno dei personaggi che ha contribuito alla crescita della contrada del Ponte. "Giancà", come tutti lo chiamavano, è stato infatti a lungo un pilastro del gruppo, mettendo energia per lo svolgimento della sagra e partecipando in coppia con la figlia alla sfilata del Ponte. Non c’era appuntamento rossoblù a cui non fosse presente tanto da aver rivestito anche il ruolo di consigliere e da non sottrarsi ai lavori di fatica, tanto che i contradaioli avevano ribattezzato come "Foffa-mobile" quella carriola con cui spostava il materiale della sagra. Una vita spesa come fabbro e lavoratore instancabile e dalle mani d’oro "che non si è mai risparmiato per dare una mano agli altri", ricorda chi l’ha conosciuto. E l’ha fatto fino all’ultimo, dimostrando quell’infinito amore verso la moglie Sandra che, da circa un anno, accudiva con cura a causa della malattia. Un impegno che Giancarlo Foffa aveva affrontato col sorriso allontanandosi dalla contrada e dedicandosi interamente alla gestione della quotidianità familiare.

Poi è stato lui colpito da una patologia che pareva aver trovato soluzione ma un improvviso precipitare delle condizioni di salute l’hanno improvvisamente strappato all’affetto dei suoi cari. Foffa oltre alla moglie Sandra, lascia la figlia Elena e le nipoti Agnese e Lucrezia. I funerali si terranno stamani alle 10 alla chiesa dei Frati a Vittoria Apuana. "Ci mancherai tantissimo – è uno dei ricordi postati sui social – con i tuoi borbottii, i tuoi brontoli ma anche il tuo sorriso".

Fra.Na.