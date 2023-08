Addio a Gazzanelli, storico carpentiere di Pietrasanta: il "grazie" al Versilia

Il mondo dell’artigianato piange uno dei suoi personaggi più storici, un vero e proprio veterano. Luciano Gazzanelli era uno di loro avendo passato una vita intera dedicandosi al mestiere di carpentiere, che aveva portato avanti fino alla meritata pensione. Amava lavorare il legno, anche se successivamente aveva sviluppato un’analoga passione per il ferro, che forgiava con grande professionalità facendosi apprezzare da tutti i suoi colleghi. Persona seria e riservata, Gazzanelli aveva 87 anni e abitava in via Padule, al Pollino. Che fosse stimato lo dimostra l’alto numero di persone che hanno riempito la chiesina dell’Immacolata, alla Traversagna, per l’ultimo saluto (i funerali sono stati curati dalla Misericordia di Pietrasanta). Gazzanelli lascia la moglie, due figli e tanti altri parenti, con i familiari che desiderano ringraziare il personale del reparto di medicina 2 dell’ospedale “Versilia“, dai medici agli infermieri, "per l’umanità e la professionalità dimostrata nei confronti del nostro caro Luciano".

d.m.