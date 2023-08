Addio a Galleni a Pietrasanta: Una vita intera nella Polizia

L’amore per la divisa e il senso del dovere lo hanno accompagnato per tutta la vita, lasciando un bel ricordo in coloro che lo hanno conosciuto e stimato per la sua professionalità. Non solo sul lavoro ma anche a Strettoia, paese d’origine di Girolamo Franco Galleni (nella foto), per tutti Girò, scomparso all’età di 75 anni. Descritto come una persona educata e rispettosa del prossimo, era entrato in polizia a soli 19 anni, facendo carriera prima nella polizia ferroviaria poi alla questura di Massa con il grado di sovrintendente capo. In queste ore l’intera comunità di Strettoia si sta stringendo intorno ai suoi cari, in particolare la moglie Nadia, compagna di una vita, e i figli Luca e Serena, oltre a tutti gli altri parenti. I funerali di Galleni saranno celebrati oggi alle 16 alla chiesa di Strettoia.

d.m.