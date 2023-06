Addio a Franco Vagli Era un pilastro del ’118’

Una professionalità incredibile e apprezzata da tutti coloro di cui si era preso cura durante la sua lunga carriera di medico. Con un pregio aggiuntivo e impagabile: il lato umano, smisurato. È facile intuire le dimensioni del vuoto lasciato da Franco Vagli, noto medico del ’118’ del Versilia stroncato ieri a soli 68 anni da un brutto male. Di origini fortemarmine, abitava da tempo alla Traversagna e dal 2017 era sposato con Cristina, che fa l’infermiera. Era considerato un autentico pioniere dell’emergenza, basti pensare al servizio prestato sulle ambulanze negli anni ’90 alla Croce Verde di Pietrasanta quando il ’118’ ancora non esisteva.

In lutto i colleghi della centrale operativa ’118’ Alta Toscana. "Il dottor Vagli – scrivono – ha svolto questo ruolo con disponibilità e professionalità fin dall’istituzione della centrale operativa nel ’96 e ancor prima come medico a bordo delle ambulanze delle associazioni di volontariato. Ha ricoperto molti incarichi tra cui quello di responsabile dei percorsi di integrazione tra il personale medico dell’emergenza territoriale e il pronto soccorso. Per un certo periodo si è occupato anche di cure palliative. Negli ultimi anni la sua esperienza è stata di grande aiuto nello sviluppo delle attività e dei protocolli della centrale operativa. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto incolmabile e ci riempie di tristezza. Abbiamo perso un grande medico e un amico". Per l’ultimo saluto a Vagli, che lascia anche i figli, non ci sarà nessun funerale: domani alle 15 la salma partirà dall’obitorio del Versilia, a cura della Croce Verde di Pietrasanta, per la cremazione.

Daniele Masseglia