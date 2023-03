Addio a Francesco Barsanti Il controllore amico degli Alpini

È deceduto per un malore improvviso all’età di 74 anni Francesco Barsanti, viareggino doc che per tanti anni ha lavorato alla Clap come controllore e poi come amministrativo ed è stato per quasi dieci anni socio ed economo degli Alpini di Viareggio e segretario di diverse squadre di calcio tra i dilettanti, sia versiliesi che non. Francesco (nella foto con l’inseparabile cane) era quindi molto conosciuto in città e aveva "un carattere socievole con tutti", come ricordano gli amici che si sono stretti vicino alla famiglia in questi giorni di dolore. Tra le passioni c’era prettamente il calcio, soprattutto il Viareggio Calcio, che ha seguito per decenni. Lascia la sorella Francesca, il cognato e gli amati nipoti.

Il funerale, curato alla Croce Verde di Viareggio, si svolgerà oggi alle 15.30 alla chiesa del Buon Consiglio al Terminetto, poi Francesco sarà sepolto sabato in una tomba di famiglia assieme ai genitori.

D.P.