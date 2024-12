Addio a Fontana. Fu lui a lanciare. Stereocentro

Addio a Paolo Fontana, storico commerciante dei prodotti hi-tech. Se n’è andato a 90 anni il fondatore di "Stereocentro" sul viale Manin, che ha segnato un’epoca. Era il 1934 quando papà Aldo aprì il negozio di strumenti musicali in Galleria D’Azeglio: lì Paolo Fontana ha mosso i primi passi per poi lanciare, nel 1973, un proprio punto vendita di stereo, all’epoca il più grande della Toscana (con l’insegna del grafico Franco Signorini), e tutta la nuova tecnologia del momento, con tanto di sala per ascolto casse. Nel 2010 la sofferta decisione di chiudere, con l’avvento della grande distribuzione, mantenendo la passione per la foto e l’adesione al Gruppo fotografico versiliese. Lascia la moglie Mariolina e i due figli Alessandro, titolare di Versilia Ebike e presidente del Ccn Passeggiata, e Andrea che lavora in un negozio di telefonia.