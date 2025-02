Addio a Fasolino. Lascia quattro figli

Era di origini campane ma pietrasantina d’"adozione", e tutti le volevano un gran bene. Da tempo però Anna Maria Fasolino (nella foto al centro con i suoi 4 figli) soffriva di alcune patologie purtroppo peggiorate. La donna, scomparsa a 86 anni, era venuta in Versilia, partendo dall’Australia, nel ’78 con il compianto marito Nicola Melillo, che lavorava il marmo, andando prima a Strettoia e poi a Querceta. Lascia i figli Nando, Cristina, Rosaria e Tiziano. "Le dicevo sempre che una mamma fa 100 figli – ricorda Nando, operatore del Pca di via Stagi – ma 100 figli non fanno una mamma". Oggi alle 11 la benedizione a "La Piramide".