Addio a Falorni. Ideò la festa di via Guerrazzi

Se ne è andato l’ideatore di una piccola favola di Carnevale, come da tre lustri a questa parte era divenuta la festa lungo la via Guerrazzi. Alessandro Falorni, 73 anni, si è spento all’ospedale Versilia dove era stato ricoverato a seguito di complicanze dovute ad una polmonite. Spirito gioviale ed allegro da darsenotto vero, essendo nato proprio in quella stessa via addobbata a festa, non aveva seguito le orme del padre Marino, noto palombaro, ma sempre in Darsena, come saldatore nella cantieristica, aveva trascorso la sua vita lavorativa. Vita che lo aveva portato a conoscere l’adorata moglie Lina, con cui aveva creato una vita felice premiata dall’arrivo del figlio Riccardo, dalla conoscenza della nuora Emanuela ed in seguito del nipotino Mattia. "Alessandro - ricorda Lina - amava la Darsena, Viareggio, il Carnevale e la convivialità. Per questo coinvolse tutto il vicinato a darsi da fare per ricreare un’atmosfera di vero, genuino, Carnevale di popolo. Seguiva l’aspetto degli addobbi, le pratiche burocratiche e soprattutto la cucina, essendo l’addetto al ragù. La nostra casa per febbraio è sempre stata un vero porto di mare, aperta a tutti coloro che volevano dare una mano". "Ringrazio tutto il vicinato per l’affetto dimostratoci - conclude Lina -, decidendo anche di annullare la festa del 2025. Ringrazio anche il reparto di Medicina 1 dell’ospedale per la grandissima professionalità dimostrata".

Sergio Iacopetti