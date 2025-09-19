Addio a Ennio Bazzichi. Superstite della strage e cavaliere della Repubblica

Aveva appena 3 anni quando i suoi occhi incrociarono il dramma della strage. E’ scomparso a 84 anni Ennio Bazzichi, che scampò all’eccidio del 1944 soltanto perché nella borgata di case dove viveva, in località Sennari, non ci furono vittime. Non si è mai dimenticato di Sant’Anna ed è stato uno dei sette fondatori dell’Associazione Martiri di Sant’Anna di Stazzema. "Siamo addolorati - commenta il sindaco di Stazzema, Maurizio Verona - per la scomparsa di un altro testimone vivente dei fatti accaduti il 12 agosto 1944. Perdiamo i pilastri viventi della memoria di questo luogo martire, coloro che hanno dedicato la loro vita per testimoniare, soprattutto dopo l’oblio durato decenni, cosa avvenne in questo paesino e cosa furono capaci di fare le Ss a dei civili innocenti, donne bambini e anziani". Bazzichi e la sua famiglia furono risparmiati dai nazifascisti: a sei anni fu mandato in collegio a Focette, a undici anni entrò nel convento dei padri carmelitani a Firenze, poi a Lugo di Romagna e infine di nuovo a Firenze dove si diplomò in terza media. Da giovane fece tante esperienze nel mondo del lavoro, ad iniziare dalle cave delle Pisciarotte, poi come minatore alla Edem a Valdicastello, lavorò per le autostrade come magazziniere e poi come capo-cantiere sulla via Cassia. Successivamente frequentò la scuola come assistente edile, lavorò un po’ in quel settore anche in Sicilia a Porto Empedocle, poi come carpentiere sia per una ditta locale in Francia in un cantiere alla cattedrale di Strasburgo, e in Germania. Quando tornò in Versilia si dedicò all’edilizia aprendo per conto suo una ditta nel 1964.

Un impegno che l’ha premiato: è stato nominato cavaliere della Repubblica dal presidente Francesco Cossiga e Commendatore dell’Ordine Equestre di San Silvestro Papa da Giovanni Paolo II, nel 2018 ha ricevuto l’attestato d’iscrizione nei Registri dei Decreti degli Ordini Equestri Pontifici, conservati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

"La comunità tutta – commenta l’amministrazione comunale di Forte dei Marmi, dove viveva – perde un punto di riferimento, uomo di valori e di operosità, che ha contribuito con la sua attività e il suo prestigio a onorare Forte dei Marmi". Lascia i figli Gloria a Andrea. I funerali oggi alle 15 nella chiesa di Vaiana e poi la tumulazione nella tomba di famiglia a Sant’Anna.

Francesca Navari