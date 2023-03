Addio a Donzella, storico artigiano

Addio a Gianfranco Donzella (foto), storico artigiano viareggino scomparso a 89 anni dopo un breve ricovero in ospedale. Originario di Bargecchia, assieme alla moglie Giuseppina Buchignani è stato tra i primi commercianti del Piazzone negli anni Sessanta e Settanta; poi la scelta di avviare un’attività artigianale in proprio, realizzando particolari contenitori in pelle come oggettistica e souvenir. Un’attività che ha portato avanti per decenni, prima in centro e poi spostandosi in via Leonardo da Vinci, fino alla fine degli anni Novanta. Lascia i figli Carmelo (noto commerciante al Piazzone e presidente del Ccn di Lido di Camaiore), Maurizio e Giovanna. I funerali si terranno questo pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Martino a Bargecchia.