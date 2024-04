Addio a Dianora Poletti. Dal Cda della “Versiliana“ a giudice di Cassazione

Giacca celeste, medaglia al collo, sguardo pieno di orgoglio nonostante la consapevolezza che quella purtroppo sarebbe stata la sua ultima soddisfazione in ambito professionale. L’istantanea è di un mese fa, quando l’università di Pisa il 27 marzo alla “Sapienza“ assegnò a Dianora Poletti l’onorificenza dell’Ordine del Cherubino, massimo riconoscimenro riservato ai docenti che si sono distinti per particolari meriti scientifici. Ma il male di cui soffriva da circa un anno, e che all’inizio sembrava debellato, non le ha lasciato scampo. Ieri mattina Poletti si è spenta all’età di 66 anni nella sua abitazione di Fiumetto, lasciando un vuoto enorme tra i suoi familiari (anche a Carrara, di cui era originaria) e un altrettanto enorme lascito per i risultati raggiunti in ambito giuridico, accademico e culturale a livello nazionale.

Nominata nel 2022 giudice della seconda sezione della Corte di Cassazione dal Consiglio superiore della magistratura, con decreto del presidente della Repubblica, aveva trascorso l’intera carriera accademica a Pisa come docente ordinaria di diritto privato e diritto dell’informatica, insegnando dal 2004 alla facoltà di economia e dal 2012 a quella di giurisprudenza fino alla nomina in Cassazione (fu la prima docente dell’ateneo pisano ad essere chiamata in tale veste). Esperta nel campo della responsabilità civile, aveva ricoperto diversi ruoli di prestigio tra cui quello di preside della facoltà di economia, componente del Senato accademico e della Commissione didattica di ateneo, presidente del Presidio della qualità, fino alla nomina del ministero che l’aveva inclusa nella ristretta lista dei 15 docenti dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) chiamati a selezione il Consiglio direttivo. Tra l’altro i suoi contributi in tema di danno biologico da infortunio sul lavoro e da sinistro stradale hanno condotto alla riforma legislativa delle tabelle liquidative Inail, a cui lei stessa aveva contribuito, attuata nel 2000. Numerosi, infine, i contributi dedicati ai rapporti tra diritto e tecnologia, estesi ai dati personali, alla digitalizzazione e all’intelligenza artificiale, contributi che sono stati oggetto di significative iniziative convegnistiche.

È stata anche presidente della Versiliana dal 2011 al 2015 durante la giunta di centrosinistra guidata dal sindaco Domenico Lombardi, anche in questo caso lasciando la sua impronta professionale ed esperta insieme al direttore artistico, l’attore e regista teatrale pietrasantino Luca Lazzareschi.

Poletti lascia il marito Massimo Vizzoni, ex sportivo in pensione e tecnico di laboratorio al liceo scientifico “Michelangelo“ di Forte dei Marmi, la figlia Lavinia, docente di diritto privato e di famiglia alla facoltà di scienze politiche a Pisa, il genero Filippo, i nipoti Romeo e Orlando e la sorella Letizia, con i familiari che ringraziano per la loro vicinanza i consuoceri Giulia e Mauro, la nipote Virginia e il cugino Giovanni. La salma è esposta a “La Piramide“, accanto all’ospedale Versilia, dalle 9 alle 19: domani alle 17.30 si terrà una piccola commemorazione a cui seguirà la cremazione.

Daniele Masseglia