Addio a Corrado Buccheri. Una vita di cause vinte all’ufficio legale comunale

La città ha perso uno dei suoi personaggi più colti e popolari. A 81 anni è morto l’avvocato Corrado Buccheri, per quasi 40 anni alla guida dell’ufficio legale del Comune. Si era ammalato di recente, ma all’improvviso le sue condizioni si sono aggravate: lascia la moglie Anna Rapalini, i figli Claudia e Andrea, e i nipoti Tommaso e Leonardo.

Buccheri è stato a lungo l’icona del Comune ed è rimasto un personaggio carismatico fino alla morte. Capace delle più raffinate citazioni latine, e al contempo burlone (con gli amici) e autore delle ironie più pungenti e travolgenti. Era nato a Messina e, da buon siciliano toscanizzato anche nell’accento, amava a dismisura la cucina di mare. Vederlo mangiare un pesce era uno spettacolo. A 15 anni era venuto in Toscana per poi laurearsi in giurisprudenza a Pisa. Uomo affascinante anche nella maturità, da giovane s’era pagato gli studi facendo la comparsa cinematografica: per esempio nel film "Una vita difficile" con Alberto Sordi, o come controfigura di Alain Delon in "La Rolls Royce gialla". Raccontava con sagacia le sue iniziative per completare il cursus studiorum.

In municipio era stato assunto a metà degli anni ’70, ed era andato in pensione nel 2010. Da funzionario insieme all’avvocato Emilio Berti, e dirigente dell’edilizia, a lungo ha poi tenuto l’ufficio legale di piazza Nieri e Paolini, avendo infine come assistente l’avvocato Maria Lidia Iascone che è l’attuale incaricata. E proprio in Comune Buccheri ha vinto una valanga di cause, soprattutto amministrative, alcune di enorme rilevanza. Ha scritto le controdeduzioni ai ricorsi del passato mossi dai concessionari demaniali, e durante la giunta di Marco Marcucci curò i regolamenti e i contratti della famosa cessione dei diritti di superficie della Passaggiata, quando l’ente locale vendette i millesimi del suolo demaniale alla maggior parte dei proprietari di abitazioni del fronte mare. Nei suoi atti si vedeva una conoscenza monumentale del diritto, e una rara sagacia nell’interpretare e dimostrare davanti ai giudici le ragioni del Comune. Doti che riversava nella stesura delle deliberazioni comunali, raggiungendo spesso costruzioni giuridiche inattaccabili: molte delle quali sono state copiate anche da altri Comuni. Sembrava che il municipio fosse una cosa intima, personale, da difendere a ogni costo.

Tra le sue passioni Corrado aveva l’Africa, la "sua Africa". Ogni anno trascorreva le vacanze a Kilisi in Kenya, nei pressi di Malindi. Da oggi la salma sarà esposta alla Croce Verde. I funerali non sono ancora stati decisi.