Addio a Bruno Nelli, ex presidente Cna di Viareggio (LU)

Addio a Bruno Nelli, noto carrozziere e presidente Cna della provincia di Lucca dal 1997 al 2005. Nato a Viareggio il 25 febbraio 1948, ha iniziato la sua attività col padre e il fratello nella carrozzeria di via Arcangioli per poi diventarne titolare. "La sua presidenza – ricorda Stephano Tesi, direttore Cna – si è caratterizzata per il radicamento dell’associazione sul territorio, grazie all’acquisto delle sedi di Viareggio, di Lucca e di Altopascio. Ha dato impulso anche allo sviluppo sindacale con la costituzione dei consorzi Versilia Revisione Auto, Artigancredito Lucca, Caf Cna Lucca, e in particolare della Polo Nautico. È stato anche componente della giunta della Camera di Commercio di Lucca e componente della presidenza regionale della Cna. Persona generosa e capace di aggregare e di portare avanti le sue idee con determinazione". "Bruno è stato un grande presidente ed una persona dalle doti umane fuori dal comune – aggiunge l’attuale presidente Cna, Andrea Giannecchini - Un dirigente visionario che ha sempre sostenuto con tenacia le posizioni della associazione ottenendo grandi risultati". Lascia la moglie Ornella e i figli.