Addio a “Betto” Tosi, Benzinaio a Pietrasanta e Socio Bcc

La città è piena di personaggi che hanno fatto storia. O meglio, che hanno fatto la storia della città. Anche servendo per decenni generazioni di pietrasantini, tra saluti, chiacchiere e qualche battuta tra una pausa e l’altra. E tra un pieno e l’altro, come nel caso dello storico benzinaio Pasquino Bettino Tosi, da tutti conosciuto come “Betto“, scomparso giovedì all’hospice San Camillo di Vittoria Apuana all’età di 92 anni. Nato in via Spirito Santo, al Pollino, aveva vissuto a lungo in via Stagi per poi trasferirsi dalla figlia Manuela in via Bernini, all’Africa, dopo la scomparsa dell’adorata moglie Lucia, avvenuta nel 2014.

Malato da alcuni mesi, “Betto“ resterà per sempre nel cuore della gente per aver gestito a lungo il distributore sull’Aurelia, accanto al Conad, avviato nel 1952. Insieme a un amico, “Betto“ lo aveva rilevato nei primi anni 60, diventando uno dei primi benzinai della città e portandolo avanti ininterrottamente fino alla meritata pensione, arrivata nel ’93, per poi passare il testimone al figlio Stefano. Oltre alla passione per il suo lavoro, in città viene ricordato per essere stato uno dei primi soci della Banca di credito cooperativo e per essere diventato uno degli ultimi di quel gruppo di amici che frequentavano la “Capannina del Pollino“. Oltre a Manuela e Stefano lascia anche l’altro figlio Luca. I funerali, a cura della Misericordia di Pietrasanta, si terranno stamani con partenza alle 8,45 dal San Camillo e i funerali alle 9 alla chiesa del Ss Sacramento (ai Macelli), fino alla tumulazione nel cimitero cittadino.

d.m.