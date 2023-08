Addio a Beppino Romei Uomo dal cuore d’oro

La comunità di piange una gran bella persona, un uomo dal cuore d’oro verso il prossimo. A 80 anni è scomparso Giuseppe Romei, semplicemente e affettuosamente “Beppino”, dallo storico bar-pasticceria lungo via 4 Novembre, per i massarosesi il “Corso” – la strada che dalla Sarzanese porta a via Cenami in direzione monte – punto d’incontro di tanti personaggi del paese, soprattutto di grandi appassionati di sport.

Lascia la moglie Maria Agnese e la figlia Sabrina che hanno ricevuto molti attestati di solidarietà e di partecipazione al lutto, quando si è diffusa la notizia della scomparsa dell’adorato “Beppino”. Giuseppe Romei ha gestito il locale per molto tempo, togliendo grandi soddisfazioni anche per la qualità dei suoi prodotti e per la gentilezza nella conduzione.

"Era un luogo di riferimento per tutti – racconta Massimiliano Lunardini, ex corridore –: ai tempi della gloriosa società ciclistica Polisportiva Massarosa, con Abramo Baroni, Pietrino Del Bucchia, Antaghino Bendocchi e compagnia, dopo ogni vittoria, festeggiavamo da ‘Beppino’ che ci riempiva di grandi attenzioni".

“Beppino” è stato anche un grande uomo di fede, impegnato nella parrocchia, attivissimo nella Compagnia del Carmine e quando poteva dava il suo sostegno alle suore Oblate di Lido di Camaiore. Insomma, il suo cuore batteva, oltre che per la sua famiglia, anche per il prossimo. I funerali saranno celebrati oggi alle 19 nella chiesa parrocchiale di Massarosa: fino a poche ore prima, la salma rimarrà nella Chiesina degli Sterpeti dove è stata composta dopo il decesso.

G.L.