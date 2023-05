Addio a Achille Franceschi È scomparso a 74 anni uno dei personaggi del paese

Se n’è andato all’improvviso. In silenzio, contrariamente a quel carattere stravagante e di tempra che l’ha sempre contraddistinto. Ieri si è sparsa in un batter d’occhio la notizia della scomparsa di Achille Franceschi, stroncato domenica sera a 74 anni da un infarto fulminante mentre si trovava nella sua abitazione in via IV Novembre. Sono stati i parenti a trovarlo ormai privo di vita, intorno alle 22,30, visto che non rispondeva al telefono. Fortemarmino verace (suo nonno paterno era infatti fratello dell’omonimo Achille Franceschi fondatore della Capannina) è sempre stato integrato con la vita del paese: fu proprio lui, nel pieno degli anni Ottanta, a dare lo slancio culturale alla libreria Internazionale in pieno centro, portata avanti per tanto tempo assieme al fratello Vasco. Chi l’ha conosciuto lo ricorda come persona "generosa, giocherellona e amante della musica", infatti non era raro vederlo esibirsi alla pianola quando veniva invitato a cena dagli amici. Una capacità che aveva imparato da autodidatta, già confermandosi come versatile e davvero fuori dalle righe. Così come quell’interesse di divorare libri e coltivare ogni tipo di informazione. Di Achille Franceschi si ricorda pure l’amore viscerale per il cane Merlino (per il quale andrò fino in Emilia Romagna allo scopo di sperimentare le ultime terapie oncologiche per salvargli la vita) ma anche l’indole battagliera di quando, nel 2022, scese in piazza Garibaldi con la maglietta con su impressa la scritta ’Il calunniatore’ per protestare contro il sistema della giustizia chiamando la stampa e le tv a raccolta. Lascia il fratello, la cognata e i nipoti. I funerali si terranno oggi alle 15 in Sant’Ermete.

Francesca Navari