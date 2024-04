Addetto/a buste paga. L’opportunità al Caf

ADDETTO BUSTE PAGA, CAF CERCA DIPLOMATO E/O LAUREATO

Caf Cna Massa Carrara srl, Centro di assistenza fiscale ricerca per implementazione proprio organico, diplomato/a e/o laureato/a con esperienza lavorativa almeno quinquennale nell’ambito della consulenza del lavoro per le suddette mansioni: elaborazione buste paga, compilazione libri unici del lavoro, calcolo e gestione contributi previdenziali e assistenziali, predisposizione ed invio modulistica mensile ed annuale, certificazioni modello unico 770, cedolini, autoliquidazione Inail, denunce periodiche anche in via telematica agli istituti, gestione degli adempimenti normativi, retributivi, giuridici, assicurativi, previdenziali e sociali che la gestione delle buste paga comporta. Sede di lavoro: provincia di Massa Carrara. Cv mail: [email protected]