Maria Stella Adami è la nuova direttrice del dipartimento della medicina generale dell’Asl Toscana Nord Ovest. E’ entrata in servizio lunedì, sostituendo Alessandro Dini (dal 1° febbraio in pensione), e resterà in carica per tre anni. "Accolgo con piacere – afferma la dottoressa Adami – la nomina a direttore del dipartimento aziendale della Medicina generale. Ringrazio la direzione generale per avermi conferito questo importante incarico e anche tutti i miei colleghi coordinatori di aggregazioni funzionali per il sostegno che mi hanno fornito in questi mesi.

Ci attendono sfide importanti in questo momento di grande cambiamento per la nostra sanità, soprattutto per quanto riguarda i servizi territoriali. Le affronteremo con disponibilità, con attenzione e con quello spirito di collaborazione che caratterizza da sempre i medici di medicina generale del nostro territorio, nell’interesse primario dei pazienti".