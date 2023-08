Acrobazie a Viareggio: Il Circo Torna a Incantare Cittadella del Carnevale

Circo, teatro, laboratori, spettacoli animazione per la seconda serata di festa alla Cittadella del Carnevale, in programma domani, dalle 21, e ad ingresso libero.

Equilibrismo e magia, circo e giocoleria, tante le attività proposte da artisti circensi, clown, trampolieri, acrobati. Saranno inoltre attivi i laboratori didattici per imparare l’arte della cartapesta e tutti i segreti sulla creazione di aquiloni. In Cittadella una coinvolgente street band e la grande mongolfiera. Sarà attiva anche la postazione con truccabimbi per divertirsi con i colori e la fantasia.

Il Museo del Carnevale, con l’Espace Gilbert, è aperto eccezionalmente per tutta la serata. Due nuovi modellini arricchiscono le collezioni e saranno esposti. Sono le riproduzioni in scala dei carri “Una storia fantastica” di Jacopo Allegrucci vincitore del Carnevale 2023 e “La mente intelligente” di Roberto Vannucci primo premio del 2003. Nell’Espace Gilbert è possibile visitare anche la mostra “Il Carnevale futurista” di Lorenzo D’Andrea con opere dedicate alla storia del Carnevale di Viareggio. Gli hangar saranno aperti e si potranno ammirare le opere allegoriche che hanno partecipato al Carnevale 2023.

Giovedì 10 agosto è in programma invece la "Notte dei Bozzetti". La notte in cui saranno svelati al pubblico tutti i progetti delle costruzioni allegoriche che parteciperanno ai corsi mascherati del Carnevale di Viareggio in programma dal 3 al 24 febbraio 2024.