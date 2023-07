Acqua torbida a Torre "Tempi non brevi"

"Il problema della qualità dell’acqua a Trre del Lago non sarà risolto almeno fino a fine 2024". Lo riferisce in una nota stampa il consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini che accompagnato dai consiglieri comunali Maria Pacchini ed Alberto Pardini, dalla vice-segretaria della sezione di Viareggio Alfreda Del Carlo e dal responsabile ambiente Mauro Bossetti, si è recato alla sede dell’ente. "Abbiamo appreso – dice Baldini – che le criticità manifestate dai residenti non saranno risolte almeno fino alla fine del 2024". "Siamo preoccupati - aggiungono Maria Pacchini e Alberto Pardini - perché non è giusto che tante famiglie a Torre del Lago debbano essere costrette ad avere acqua marrone in casa che, ad aprile scorso, era talmente densa da rovinare lavatrici e biancheria oltre che essere imbevibile e talmente brutta da destare preoccupazione per la stessa salute".

Da parte loro i vertici di Gaia replicano dicendo che sono ben a conoscenza dei problemi. "Proprio per questo, da tempo, abbiamo avviato un piano di interventi strutturato, condiviso con l’amministrazione comunale con l’obiettivo di superare i fenomeni di torbidità dell’acqua al rubinetto localizzati soprattutto nella frazione. Tale programma prevede sia la realizzazione di opere di ampio respiro in tutto il territorio comunale, ma anche interventi più rapidi che nel breve periodo hanno apportato già i primi benefici al servizio. Un’azione integrata operata su più piani e che prevede la sostituzione delle condotte, la distrettualizzazione della rete e il monitoraggio permanente dei parametri di qualità dell’acqua in rete".