Acqua potabile nelle docce. Il caso approda in Regione : "Non penalizziamo i bagni"

Acqua potabile per le docce e lavapiedi negli stabilimenti balneari: si mobilitano il sindaco Bruno Murzi (nella foto), presidente dell’Ambito Turistico Versilia, e il consigliere regionale Lega Massimiliano Baldini. Infatti Murzi incontrerà il 18 marzo gli assessori regionali Leonardo Marras e Simone Bezzini proprio per discutere delle conseguenze del decreto legislativo che ha aggionato la disciplina sulle acque potabili. "Chiederò loro che venga trovata, per la stagione turistica alle porte, una soluzione di buon senso – premette – il problema maggiore per l’adeguamento normativo richiesto sta infatti non solo nei tempi lunghi di realizzazione ma anche che, con l’utilizzo eccessivo di acqua potabile in estate, si possa incorrere in rischi di approvvigionamento con conseguente grave disagio per tutta la popolazione della Versilia. E lo stesso gestore idrico Gaia si troverebbe impossibilitato ad aumentare in modo cospicuo le forniture alle utenze. Stiamo lavorando a questa problematica dopo aver incontrato ai primi di febbraio il Sindacato Italiano Balneari Confcommercio insieme alle associazioni balneari della Versilia e della costa Apuana. Per questo abbiamo prontamente attivato un incontro con la Regione Toscana, con l’Ausl Toscana Nord Ovest e il gestore idrico Gaia".

Intanto il consigliere regionale della Lega Masismiliano Baldini ha presentato una proposta di risoluzione che oggi sarà discussa nell’assise. "L’atto - illustra - impegna il presidente della giunta regionale a produrre, anche attraverso il diretto coinvolgimento dell’Avvocatura Regionale oltre che dei settori competenti, una interpretazione autentica circa le disposizioni normative regionali in materia di “acque destinate al consumo umano” e a scongiurare, anche attraverso eventuali atti di proroga o deroga, aggravi economici e organizzativi per tutti quei settori che si occupano di accoglienza. Siamo prossimi all’avvio della stagione, le attività sono impegnate nell’aprire le strutture, non e’ giustificato andare a colpirle. La Regione si faccia carico urgentemente dell’immediato intervento teso a risolvere quanto sta accadendo con danno notevole per l’imprenditoria turistica toscana"