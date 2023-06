Acido gettato su bimbo La madre fa denuncia

Si sta stringendo il cerchio intorno alla persona che domenica scorsa a Cerreta Sant’Antonio ha procurato ustioni a un bambino di 12 anni sparandogli sulla schiena della soda caustica utilizzando probabilmente una pistola giocattolo ad acqua. I carabinieri di Seravezza stanno portando avanti le indagini in modo serrato, in particolare ascoltando possibili testimoni dell’inquietante episodio, e la sensazione infatti è che non manchi molto all’individuazione del responsabile del folle gesto compiuto ai danni di un gruppo di bambini la cui unica “colpa“ è stata quella di giocare a pallone nel piazzale di fronte alla chiesa del paese.

Nel frattempo la mamma del bimbo ieri mattina si è recata alla stazione dei carabinieri per sporgere querela contro ignoti. È ancora spaventata per quanto avvenuto, soprattutto per le possibili devastanti conseguenze se l’acido avesse raggiunto il bambino in volto o sugli occhi. Ma il 12enne, che sulle prime a causa del forte dolore aveva pensato alla puntura di una vespa o di un calabrone, fortunatamente ha riportato solo un paio di bruciature sulla schiena e la paura iniziale dei suoi familiari pian piano sta passando lasciando il posto al desiderio che venga trovato quanto prima l’autore di un atto così incosciente. L’episodio ha portato sconcerto nell’intero paese di Cerreta Sant’Antonio, apprezzato per la sua amenità e tranquillità, tanto che episodi del genere, a memoria d’uomo, non sono mai avvenuti. L’unico sospetto, da prendere però con le molle, è un giovane dal carattere irrequieto che potrebbe aver compiuto quel gesto in quanto infastidito dal vociare dei bambini.

d.m.