Accusato di stalking dalla ex "Ma non le ho rapito il cane"

Un viareggino la scorsa settimana era stato raggiunto da un divieto di avvicinamento all’ex fidanzata dopo una denuncia sporta da quest’ultima con intervento della Polizia. Fra le accuse che la ragazza ha rivolto al suo ex anche quella di averle portato via il cane che le sarebbe stato restituito da un agente di polizia. Al riguardo l’avvocato Gabriele Caterino che difende l’uomo accusato di stalking spiega che il suo assistito dà un’altra versione. "Mi ha detto – riferisce l’avvocato – che in realtà il cane si trovava all’interno dell’auto dell’ex fidanzata e siccome faceva molto caldo le aveva chiesto di poterlo fare uscire dall’auto. E’ per questo che lo aveva. Inoltre mi ha fatto notare che è stato lui stesso a riconsegnarlo alla sua ex senza che intervenisse un agente di polizia". Resta comunque a suo carico il provvedimento restrittivo disposto dall’autorità giudiziaria su segnalazione del commissariato di Viareggio e della Questura.