Accorpamento della scuola. Il personale Ata in rivolta: "Faremo subito ricorso al Tar"

Anche il personale Ata dice un deciso ’no’ agli accorpamenti della scuola deliberati dalla Regione, tra cui quello dell’Istituto Martiri di Sant’Anna di Stazzema con Seravezza. Tanto che Uil Scuola Toscana sta già predisponendo un ricorso al Tar. "Quanto messo in atto – reclama il personale scolastico – crea un grave danno alle scuole: in primis la perdita di alunni verso altre istituzioni scolastiche, anche fuori regione. Poi la la conseguente perdita di personale nel corso degli anni e impoverimento sostanziale delle aree montane. Dimensionamento vuol dire tagli, prima di personale ata, poi di docenti. Difficoltà nella gestione delle scuole e dei plessi, in alcuni casi collocati a distanze considerevoli e con specificità di indirizzi che dovevano portare alla loro salvaguardia e non all’accorpamento. In Toscana non doveva essere tagliata nessuna scuola. Neanche quanto deliberato dalla Regione relativo alla scelta delle 4 scuole da dimensionare (conseguente al decreto milleprororoghe che riduce gli accorpamenti) risulta condivisibile: il risultato finale è accorpare le istituzioni scolastiche con meno alunni tra le precedenti candidate dalla stessa Regione. Si dimentica che la normativa imponeva tutta una serie di criteri tra i quali la salvaguardia delle scuole in comuni montani. Negli accorpamenti – conclude il personale – vengono inoltre richiamati gli ambiti territoriali e il risultato è di avere scuole con plessi lontanissimi ad oltre 50 minuti di auto, irraggiungibili da mezzi pubblici. In questi il personale ata si troverebbe ad operare nel corso dell’anno ed i docenti ad avere cattedre. Una situazione veramente paradossale"

Francesca Navari