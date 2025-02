Accordo con i sindacati: "Più benefici sociali"

Si chiude con la sottoscrizione dell’accordo il percorso di confronto tra Comune e sindacati Cgil, Spi Cgil, Cisl, Fnp Cisl, Uil e Uilp. "Le difficoltà continuano a persistere – si legge in una nota dell’ente – ma ci si sta avviando verso uno scenario completamente diverso nelle possibilità relative ai prossimi bilanci del Comune. Le azioni, compresi i piani di fabbisogno del personale, messe in campo in questi anni hanno dato risultati positivi e l’uscita dal dissesto, ormai attuale, vedrà margini notevoli di manovra. In questo contesto l’amministrazione, oltre a investire maggiori risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio, ha avuto come obiettivo prioritario ripristinare e integrare importanti servizi a livello sociale e scolastico. Tanti inoltre i progetti a livello di opere a partire dalla futura realizzazione della Casa di Comunità di Massarosa, fondamentale per i nostri cittadini".

Le finalità dell’accordo sono spiegate dall’assessore al bilancio Adolfo Del Soldato: L’obiettivo è garantire in modo crescente, mano a mano che nuove risorse si libereranno, maggiori benefici sociali per le categorie disagiate, individuate con lo strumento dell’Isee, e servizi sociali di qualità a beneficio della collettività e delle famiglie. La concertazione per noi è un metodo di condivisione delle decisioni con le forze sociali, e ci impegniamo a garantirla anche attraverso la condivisione delle scelte di carattere tributario e tariffario oltre al tema dell’organizzazione dei servizi sociali, scolastici e sanitari sul territorio".