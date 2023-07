Accordo con Henraux Sindacati soddisfatti

"Quell’accordo porterà tutela dell’ambiente e ricadute occupazionali". Cgil e Fillea manifestano soddisfazione per la bozza di intesa approvata dal consiglio comunale per chiudere l’annoso contenzioso in tribunale tra Comune ed Henraux sugli usi civici. "Il confronto sia tecnico che politico con la Regione, con l’amministrazione Tarabella prima e Alessandrini dopo – commentano Rossano Rossi (segretario generale Cgil Toscana), Alessia Gambassi (segretaria generale Fillea Cgil Toscana), Fabrizio Simonetti (segretario generale Cgil Lucca), Mattei (segretario generale Fillea Cgil Lucca) – si è sempre basato su una richiesta chiara che ribadiamo oggi a conclusione di un percorso lungo e difficile. Unitamente alla Rsu Fillea Cgil Henraux Piano e Cava abbiamo sempre chiesto alla Regione e all’amministrazione in carica di garantire le condizioni per la continuità aziendale, che fosse dunque concluso l’iter di approvazione del Piano delle Cervaiole e che fosse risolto con accordo il lungo contenzioso sugli usi civici; a tutela del lavoro, dell’occupazione e nel rispetto della normativa regionale che ha regolamentato questo settore, anche con il nostro contributo, cercando un delicato equilibrio tra ambiente e lavoro. Abbiamo visto da vicino la sofferenza dei lavoratori e, pur consapevoli che l’intesa raggiunta tra l’azienda e il Comune sarà comunque sottoposta alla valutazione dei giudici della Corte di Appello di Roma, non possiamo negare in questo momento il loro sollievo. Sicurezza dei lavoratori, rispetto della filiera, ricadute occupazionali sul territorio, sostenibilità ambientale, sono per noi le linee guida"