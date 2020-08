Viareggio, 22 agosto 2020 - Un 35enne marocchino è stato accoltellato alla coscia nella notte tra venerdì e sabato a Viareggio, in via Coppino. La polizia è riuscita a bloccare l'aggressore, anche lui marocchino, di 33 anni, grazie alla descrizione fatta dalla vittima.

L'accoltellatore ha cercato di fuggire in bicicletta ma è stato raggiunto dagli agenti con ancora in mano il coltello sporco di sangue. La vittima dell'accoltellamento, colpita alla coscia, è stata giudicata guaribile in una quindicina di giorni. Per il tipo di ferita riportata dalla vittima, giudicata guaribile in 15 giorni, e la parte del corpo interessata l'aggressore è stato solo denunciato per lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Le indagini sono in corso per stabilire il contesto in cui è maturata la lite.

Negli ultimi giorni ci sono stati due omicidi di nordafricani in Toscana, uno a Lastra a Signa (Firenze) e uno nella campagna vicina a Grosseto. In entrambi i casi le ipotesi investigative prevalenti al momento riportano a esecuzioni per traffici di droga.