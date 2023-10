Accolte richieste fuori termine. Più esenzioni

Aumenta il numero dei cittadini a basso reddito che potranno beneficiare di agevolazioni in materia di tassa sui rifiuti (Tari). Merito della decisione del Comune di accogliere diverse domande arrivate oltre la scadenza indicata dal bando. Pertanto, come prevede la piattaforma sociale concordata con i sindacati, agli iniziali 205mila euro stanziati lo scorso giugno ne sono stati aggiunti altri 81mila in seguito alle verifiche effettuate dall’ufficio tributi. "C’erano stati alcuni problemi nella presentazione delle domande – spiega l’assessore al sociale Tatiana Gliori – ma la nostra volontà è sempre stata quella di andare incontro a tutti, purché i requisiti lo consentano. Non è, pertanto, un ’tana libera tutti’, ma un atto di elasticità, ove possibile".