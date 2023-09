Accoglienza migranti. Pagava la Misericordia. Il Comune la rifonde

Transazione tra Comune e Misericordia per 60.000 euro: la Confraternita ha battuto cassa per oltre 100.000 euro per servizi svolti ed anticipati per l’accoglienza e non pagati dal Comune. Si tratta di costi che la Misericordia di Camaiore e Lido ha sostenuto dal 2009 al 2021 per accogliere e sostenere, nel villaggio della Solidarietà di Lido di Camaiore, le persone in difficoltà ed anche i migranti nel corso degli ultimi anni. La Misericordia, tramite il proprio avvocato Troni, aveva quindi messo in mora il Comune minacciando una causa per ottenere la refusione della somma di ben 101.276 euro per anticipo spese: era stato presentato infatti un resoconto già un anno fa con le varie specifiche. Il villaggio della Solidarietà in pratica è un insieme di case prefabbricate che si trova dietro lo stabile della Confraternita al Secco dove vengono ospitati, anche in coabitazione, persone sole e nuclei senza mezzi temporaneamente fino al reperimento di un alloggio e dove vivono molti migranti grazie al progetto di microaccoglienza: è chiaro che vi è una convenzione con il Comune che deve restituire alcuni costi anticipati dalla Misericordia per la permanenza nel villaggio in base al progetto di Emergenza Casa. Dalla recente delibera di giunta, che approva l’atto di transazione, emerge che il Comune aveva contestato l’elenco delle spese dichiarate dalla Misericordia in quanto generico ed inoltre, all’Ufficio Casa, non erano stati trovati negli anni tutti i giustificativi: degli oltre 100.000 euro chiesti, il Comune ne pagherà 60.114.

I.P.