Accoglienza e integrazione a 360° "Ma abbiamo tutti i posti occupati"

di Martina Del Chicca

Mentre le liste di attesa per entrare nel sistema di accoglienza integrata (i progetti Sai) sono sempre più lunghe, ogni giorno dalla Prefettura partono, verso i comuni, le richieste per trovare case, alberghi, strutture “straordinarie“ disponibili ad ospitare i migranti che approdano, quotidianamente, nel nostro Paese. E "Nella nostra Provincia, da qui alla fine dell’estate, si stima siano necessari trecento posti per accogliere altrettante persone. La prefettura – spiega l’assessora al sociale del Comune di Viareggio Sara Grilli – fa un lavoro immenso di coordinamento tra gli Enti per dare una risposta alle necessità. Ma non è facile, tanto più in piena stagione turistica, trovare soluzioni adeguate".

Assessora Grili, i Comuni che risposte possono dare?

"Il fenomeno migratorio è strutturale e, come tale, dovrebbe essere affrontato a tutti i livelli. Ma parlando del territorio, sarebbe opportuno che ogni Comune facesse la propria parte. Di 33 comuni della provincia di Lucca 16 hanno sostenuto un sistema di accoglienza integrata (Sai), costituito dalla rete degli enti locali, o hanno un Centro accoglienza straordinaria (Cas). Qualcuno, come Capannori, ha attivato entrambe le possibilità; mentre altri 17 comuni non hanno alcun progetto".

E Viareggio, dunque, che contributo dà per l’accoglienza?

"Noi da diversi anni abbiamo aderito ad un progetto Sai con l’Arci (che gestisce un progetto analogo anche con la Provincia di Lucca e dà sostegno a 36 persone ndr) e la cooperativa Odissea. In totale nel nostro Comune abbiamo oggi 30 rifugiati e rifugiate, a partire dai 29-30 anni. Vivono in abitazioni private, messe a disposizione dai proprietari che hanno partecipato ad un bando, e sono accompagnati in un percorso di integrazione ed inclusione sociale. Sia attraverso corsi di apprendimento linguistico che con l’orientamento al lavoro. La maggior parte delle persone accolte in questi anni ha trovato un’occupazione nei cantieri della nautica e nella ristorazione, dove la richiesta di lavoro è costante. E questa possibilità ha permesso loro di raggiungere un’indipendenza, a cui deve aspirare un sistema di accoglienza reale".

I bambini?

"Abbiamo dato la disponibilità ad accogliere un bambino non accompagnato in una comunità alloggio della città. Mentre altri altri tre minori, pur essendo in carico al nostro Comune, sono stati ospitati in case famiglia esterne non avendo noi strutture disponibili".

In città è attivo anche lo sportello immigrazione, che adesso l’Arci aprirà anche nel comune di Camaiore.

"Esatto, è finanziato dal Comune e gestito dall’Arci nella Casa dei Diritti. Fa un lavoro straordinario di assistenza ai migranti,acompgnandoli sia nelle pratiche burocratiche che nell’inserimento nel mondo del lavoro. Con lo scoppio della guerra alle porte dell’Europa i numeri delle richieste allo sportello sono aumentate, nell’ultimo anno sono stati almeno 900 gli accessi dei profughi ucraini".

Assessora, il Comune ha altri progetti?

"Con Arci e la cooperativa Odissea abbiamo un tavolo operativo che si riunisce regolarmente con l’obiettivo di presentare un progetto per attingere al fondo Fami, il Fondo asilo migrazione e integrazione che scadrà a settembre, volto a sostenere a superare l’emarginazione sociale e scolastica".

C’è invece possibilità di trovare nuovi spazi, straordinari?

"Dalla Prefettura ci arrivano richieste quasi ogni giorno, ma in questo momento non abbiamo disponibilità. Sarebbe però importante che su una questione tutti facessimo la propria parte".